Opgepakte overvallers A2 sloegen mogelijk ook toe in Rotterdam

De politie in Amsterdam en Rotterdam onderzoeken of de zes overvallers die vanmiddag op de A2 zijn opgepakt ook gelinkt kunnen worden aan meerdere overvallen in Rotterdam en omgeving.

De mannen werden achtervolgd en klemgereden bij Everdingen. Ze hadden even daarvoor geprobeerd een juwelier te overvallen in Amsterdam-Noord.De politie zegt dat het gaat om Zuid-Amerikanen. Uit welk land ze komen, mag de politie niet zeggen.De groep sloeg op de vlucht in een auto met een Frans kenteken. Later stapten ze over in een Belgische auto. Daar reden ze met normale snelheid over de A2 om blijkbaar niet op te vallen. De politiehelikopter volgde de auto.Bij Hagestein werd de wagen door drie niet herkenbare politievoertuigen ingesloten en tot stoppen gedwongen. De verdachten zijn daarna terug naar Amsterdam gebracht.De politie in Rotterdam meldde eerder deze maand dat er werd gezocht naar een internationaal opererende juwelenbende. Een leverancier van een juwelier aan de Kruiskade werd twee keer slachtoffer van de bende.De gestolen juwelen zijn nog niet terug gevonden. Volgens de politie loopt de schade in de tonnen. De laatste overval was in september vorig jaar.Volgens de politie in Amsterdam komt de werkwijze van de opgepakte overvallers overeen met de manier waarop in Rotterdam de juweliers werden overvallen."Vanwege de overeenkomsten hebben we contact gezocht met onze collega's in Rotterdam", laat een voorlichter in Amsterdam weten.