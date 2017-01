Gérard de Nooijer langer trainer bij FC Dordrecht

Gérard de Nooijer langer bij FC Dordrecht. Vlnr: Marco Boogers, Gérard de Nooijer, Hans de Zeeuw en Peter Nolet

FC Dordrecht heeft het contract met trainer Gérard de Nooijer met twee seizoenen verlengd. Ook staat er een optie op papier voor nog een jaar.

Technisch manager Marco Boogers is 'tevreden met de ontwikkeling van de jonge spelers onder de huidige trainer. "Ik denk dat Gérard de ideale trainer is om jonge spelers beter te maken."



Eerste seizoen als eindverantwoordelijke

De Nooijer is bezig met zijn eerste seizoen als hoofdtrainer in het betaald voetbal. Daarvoor was hij wel jarenlang assistent aan de Krommedijk.



Als speler speelde De Nooijer jarenlang samen met zijn tweelingbroer Dennis bij Sparta. Later kwam hij ook nog uit voor Heerenveen, Feyenoord en FC Dordrecht