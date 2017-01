Hollandia-gebouw verbouwd tot appartementen

Hollandia-gebouw in Vlaardingen. Foto: HERMON Erfgoed B.V.

Het monumentale Hollandia-gebouw in Vlaardingen heeft een nieuwe eigenaar. Het gebouw is gekocht door een specialist in de herontwikkeling van monumentaal erfgoed uit

Zeist.



Het Hollandia-gebouw is een rijksmonument aan de Oosthavenkade in Vlaardingen. Het stond al enige tijd leeg. De nieuwe eigenaar wil in het voormalige kantoorpand ombouwen tot 15 stadsappartementen.



De monumentale stijl van het gebouw moet daarbij behouden blijven.