Brand in leegstaande school Barendrecht

Foto: MediaTV

Aan de Botter in Barendrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een uitslaande brand gewoed in een leegstaand schoolgebouw.





De brand brak rond 00.45 uur uit. Het pand was al deels gesloopt, maar de brandweer moest nog meer delen van het dak slopen om beter bij de brand te kunnen komen.



Brandweerlieden hadden het vuur rond 02.45 uur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



