Amsterdammer vast dankzij Rotterdamse politiehond

Foto: Politie Rotterdam

Een politiehond van het korps in Rotterdam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een Amsterdammer in zijn been gebeten. De 20-jarige man schopte stennis bij een uitgaansgelegenheid op het Stadhuisplein.

Agenten waren vanwege een ander opstootje aanwezig bij de zaak toen de Amsterdammer opeens opdook. Hij gaf de portier een paar rake klappen en nam daarna de benen, aldus een politiewoordvoerder.



De politie achtervolgde de man en sloeg met een wapenstok tegen zijn been. Toen hij zich daar niet door liet tegenhouden, werd de politiehond losgelaten. Die beet hem in zijn been.



De man is naar een arts gebracht voor onderzoek. Waarom hij de portier sloeg, is niet bekend.