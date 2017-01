Bestuurder rijdt door na aanrijding Vlaardingen

Foto: archief

Een 19-jarige man uit Vlaardingen is zaterdagochtend gewond geraakt toen hij werd aangereden door een auto. De bestuurder reed na de aanrijding door.

De man fietste rond 07.45 uur op de kruising Westlandseweg en Kortedijk toen hij vanachter werd aangereden. Hij raakte lichtgewond, zegt een politiewoordvoerder.



De politie is nog op zoek naar de bestuurder van de auto. Het is onbekend of de automobilist met opzet doorreed.