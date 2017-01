Omstanders redden door ijs gezakte kat

Foto: Politie Rotterdam Centrum

Omstanders hebben zaterdag in het centrum van Rotterdam een heldendaad verricht. Ze redden een kat uit het ijskoude water in de buurt van de Meent.

Het beestje was volgens de politie van iets geschrokken en kwam via een brug op het dichtgevroren water terecht. Het ijs bleek echter niet stevig, want de kat zakte erdoorheen.



Mensen die het zagen gebeuren, schoten het dier te hulp en belden de politie. De kat zit weer lekker warm thuis.