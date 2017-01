Hoe weet een hamster hoe een looprad werkt?

Hamster

Peter Nieuwstraten belde om te vragen:

Ik heb een hamster, die net uit een nestje komt. In het kooitje zit zo’n looprad. Hoe kan het dat dat hamstertje daar voor het eerst in gaat precies weet wat hij moet doen? Hij snuffelde er even aan en ging meteen los in het rad! Hoe kan dat?



Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.