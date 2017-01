Verandert het Britse volkslied met het staatshoofd mee?

De Queen

Erik van Eijk vroeg ons op Facebook:

Het Engelse volkslied is God Save the Queen. Wordt dat veranderd als de koningin sterft en Charles of William koning wordt?



Antwoord:



Als de Britten een koning hebben, worden de woorden Queen, She en Her vervangen door King, He, Him en His.



