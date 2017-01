De Neeling wint eerste 500 meter NK sprint

Sanneke de Neeling won de eerste afstand op het NK sprint

Sanneke de Neeling heeft goede zaken gedaan op de eerste 500 meter bij het NK sprint. De Rotterdamse titelverdedigster werd eerste, met vier honderdste van een seconde verschil op Floor van den Brandt.

Later op zaterdag rijden de vrouwen nog een 1000 meter. Zondag volgen de tweede edities op de 500 en 1000 meter. Er zijn nog nog twee startbewijzen te verdienen voor de WK sprint eind februari in Calgary.



Hein Otterspeer, de schaatser uit Ouderkerk aan den IJssel, eindigde bij de mannen op de achtste plaats op 1,62 seconden van winnaar Jan Smeekens. Ronald Mulder eindigde als tweede in 34,98 en Dai Dai Ntab, Nederlands kampioen op de 500 meter, belandde met 35,08 op de derde plek. Bij de mannen is nog één WK-ticket te verdienen.