Miljoenenschade door aanrijdingen met pollers

Pollers blijken regelmatig te zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. In Nederland zijn sinds 2010 minstens 2539 aanrijdingen met de bewegende paaltjes in de weg geweest. Ook in de regio Rijnmond gaat het vaak mis. En dat levert veel schade op, blijkt uit onderzoek van het tv-programma Kassa.

Gemeenten zetten pollers in om binnensteden verkeersluw te houden of sluiproutes te blokkeren. Maar er gebeuren veel ongelukken door de pollers.In Dordrecht waren er 380 aanrijdingen in vier jaar tijd. In Gorinchem ging het tussen 2012 en 2016 33 keer mis en in Vlaardingen gebeurden in vier jaar tijd 22 ongelukken. Ook in Barendrecht, Papendrecht, Lansingerland en Schiedam was er een aantal aanrijdingen.Kassa vroeg aan gemeenten met pollers hoeveel aanrijdingen er zijn geweest. Slechts 32 gemeenten kwamen met cijfers. Het aantal ongelukken is waarschijnlijk groter dan 2539, omdat niet alle gemeenten meewerkten. Ook worden alleen ongelukken met schade bijgehouden.De schade door ongelukken met pollers was landelijk 7,7 miljoen euro. Het is onduidelijk hoe groot de schade was aan de voertuigen die bij de ongelukken betrokken waren en hoeveel mensen daardoor gewond zijn geraakt.Er zijn enkele gemeenten die willen overstappen op camera's met kentekenherkenning omdat dit veiliger is. Met dit systeem lopen mensen alleen een boete op en geen letsel, aldus Kassa.Ook in Dordrecht en Vlaardingen werd veel onvrede geuit over de paaltjes. De voornaamste reden voor de kritiek is het aantal ongelukken. In Vlaardingen werd zelfs besloten de paaltjes uit te zetten Kassa besteedt zaterdagavond aandacht aan de ongelukken met pollers.