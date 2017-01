Pogba redt punt voor Sparta bij AZ

Sparta heeft aan de uitwedstrijd tegen AZ een punt overgehouden. Dankzij een laat doelpunt van invaller Mathias Pogba werd het 1-1 in Alkmaar. Derrick Luckassen maakte de enige treffer voor de thuisploeg. Het gelijkspel betekent voor de Rotterdammers het eerste punt na vier opeenvolgende nederlagen in de eredivisie.

Van het verschil van veertien punten tussen de nummer vijf en nummer dertien van de eredivisie was op het veld weinig terug te zien. Zonder groots te spelen was Sparta de bovenliggende partij in Alkmaar, want AZ wist behoudens een afstandschot van linksback Ridgeciano Haps weinig tot niets te creëren in eigen stadion. Sparta-doelman Roy Kortsmit wist zijn poging met de nodige moeite te keren.Aan de andere kant was diens collega Sergio Rochet al meerdere keren aan het werk gezet door de bezoekers uit Rotterdam. De als valse spits fungerende Paco van Moorsel werd twee keer in stelling gebracht vanaf de flanken, maar hij wist in beide gevallen onvoldoende richting te geven aan de bal. Ook Stijn Spierings probeerde het twee keer zonder succes. Evenals Iván Calero Ruiz trof de oud-speler van AZ geen doel.In de tweede helft waren de rollen omgedraaid. De thuisploeg werd al vroeg gevaarlijk in de persoon van Mats Seuntjens, die Kortsmit van afstand bijna wist te verrassen. Nog geen tien minuten na rust was het wel raak voor AZ. Het was verdediger Derrick Luckassen die raak kopte uit een vrije trap van Muamer Tankovic: 1-0. Diezelfde Tankovic was na een uur spelen bijna zelf trefzeker, maar zijn vrije trap werd knap gered door Kortsmit.Het duurde lang voordat Sparta weer van zich liet spreken. Twintig minuten voor tijd werd Verhaar in stelling gebracht, maar vanaf ongeveer zestien meter raakte hij de paal. Om aanvallend iets te forceren vond trainer Alex Pastoor het in de slotfase wel tijd voor een echte spits, want Mathias Pogba werd gebracht. Het bleek uiteindelijk een gouden wissel: met nog vier minuten op de klok kopte Pogba binnen op aangeven van Verhaar.