Volg AZ - Sparta op Radio Rijnmond: 0-0

Sparta speelt vanavond de lastige uitwedstrijd in Alkmaar tegen AZ. De ploeg van trainer Alex Pastoor kan een zege goed gebruiken na een reeks van mindere resultaten. Ook vorige week, in de eerste wedstrijd van 2017, verloor de promovendus thuis van FC Utrecht (1-2).

De Rotterdammers staan dertiende in de eredivisie, nog maar drie punten boven de rode degradatiestreep. AZ is de huidige nummer vijf met 31 punten, één minder dan SC Heerenveen.Uiteraard is AZ - Sparta vanavond live te volgen op Radio Rijnmond. Clay Ruperti doet verslag van het duel in Noord-Holland vanaf 18.30 uur. De uitzending begint al om 18.00 uur, met later op de avond ook Feyenoord - Willem II (19.45 uur).