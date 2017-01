Amateurvoetbal: SteDoCo pakt belangrijke punten

SteDoCo won in eigen huis met 4-2 van DVS '33 Ermelo

SteDoCo heeft in de Derde Divisie de belangrijke wedstrijd tegen DVS '33 Ermelo met 4-2 gewonnen. Beide ploegen stonden voor aanvang in puntenaantal gelijk en dus kon de winnaar afstand nemen. Trainer Virgil Breetveld was ziek, maar onder leiding van assistent Ton Vonk werden de punten binnengesleept.

Namens SteDoCo scoorde Remco Buist twee keer. Jordey van Dam (uit een strafschop) en Jayjay Meierdres maakten de andere doelpunten. De wedstrijd van Capelle tegen Jong Almere was door het winterse weer afgelast.



ASWH kon goede zaken doen in de top van de Derde Divisie. Koploper FC Lisse verloor namelijk van VVOG en nummer 2 Scheveningen speelde gelijk tegen Odin '59 (1-1). In Hendrik-Ido-Ambacht kwam de ploeg van trainer Jack van de Berg echter niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Jong FC Groningen, ondanks twee doelpunten van Ryan van Dijk. Daardoor blijft ASWH op de vierde plaats steken.



Tweede Divisie

Excelsior Maassluis heeft in Veenendaal flink uitgehaald tegen de ploeg van John de Wolf. GVVV werd met 1-4 verslagen. Niels Redert, Dean van Ooijen, Vincent van den Berg en Veiga Lopes (penalty) maakten de goals aan de kant van de Maassluizers.



Ook BVV Barendrecht wist een lastige uitwedstrijd te winnen. In en tegen Katwijk werd het 0-2 voor de ploeg van Adrie Poldervaart. Tim Eekman en Danny Monster wisten het net te vinden. Door de overwinningen van Excelsior Maassluis en Barendrecht staan beide ploegen nu stevig in het linkerrijtje.



Jong Sparta leek tegen HHC Hardenberg lang op een overwinning af te stevenen, maar kreeg in de slotfase toch nog de gelijkmaker om de oren. Op het eigen Kasteel werd het 1-1. Daardoor blijven de Rotterdammers onderin de middenmoot staan.



Hoofdklasse A

Ondanks een aantal afgelaste wedstrijden, waaronder Spijkenisse - Zwaluwen en Smitshoek - Noordwijk, werd er nog genoeg gevoetbald in de Hoofdklasse A. RVVH speelde uit bij Jodan Boys met 1-1 gelijk door een laat doelpunt van Papito Merencia. Door dat gelijke spel zakken de Ridderkerkers naar de elfde plaats op de ranglijst. Sliedrecht verloor uit bij Argon met 3-1, ondanks een doelpunt van Sjoerd van der Waal. Sliedrecht blijft zodoende onderin de competitie staan.