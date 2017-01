Cardiologenoverleg vanwege risicovolle stents

Foto: archief

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie komt maandag met spoed bijeen om te praten over de risico's van oplosbare stents. Ze overleggen met internationale collega's of alle patiënten moeten worden opgeroepen en wat het beste advies aan hen is.





Volgens de Cardiologenvereniging is nog onduidelijk hoe serieus het probleem is. De vereniging zegt dat andere onderzoeken een minder duidelijk risico laten zien. De resultaten worden maandag tijdens het overleg tegen elkaar afgezet. Stents zijn bedoeld om een hartslagader open te houden en de kans op een hartinfarct te verkleinen. RTV Rijnmond meldde vrijdag dat uit internationaal onderzoek is gebleken dat de risico's van de biologisch afbreekbare stents groter zijn dan gedacht.Tot drie jaar na het plaatsen van de stent blijkt er een licht verhoogde kans op vorming van een bloedstolsel. Specialisten van het Dordtse Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Beatrixziekenhuis in Gorinchem nemen deel aan het onderzoek. Zij hebben inmiddels driehonderd hartpatiënten teruggeroepen Volgens de Cardiologenvereniging is nog onduidelijk hoe serieus het probleem is. De vereniging zegt dat andere onderzoeken een minder duidelijk risico laten zien. De resultaten worden maandag tijdens het overleg tegen elkaar afgezet.