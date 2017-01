Zaalsporten: Binnenland wint derby van Rotterdam

De dames van Binnenland wonnen met 77-95 van Rotterdam

De dames van Renes/Binnenland hebben de derby tegen F. Breeman/Rotterdam ruim gewonnen. De altijd beladen ontmoeting eindigde in 77-95 voor de ploeg uit Barendrecht.

De wedstrijd bracht al meer spanning met zich mee door Jantine Kraak die in de winterstop de overstap maakte van Rotterdam naar Barendrecht. Kraak speelde voor het eerst tegen haar oude ploeg en was met haar doelpunten belangrijk voor Binnenland.



Korfbal

PKC/SWKGroep heeft DOS '46 met 34-23 verslagen in de korfbal league. Suzanne Struik maakte aan de kant van PKC eindelijk haar rentree na een schouderblessure die haar een half jaar aan de kant hield. Ze speelde een half uur en scoorde twee keer.



Maaike Steenbergen was belangrijk voor de ploeg uit Papendrecht. De aanvoerster scoorde in de eerste elf minuten al vier keer tegen haar oude ploeg. Door de overwinning blijft PKC soeverein op de eerste plaats staan.