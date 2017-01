Drechtsteden stoppen samenwerking met dierenasiel De Kattenmand

Inwoners van Alblasserdam zijn een handtekeningenactie begonnen voor dierenasiel De Kattenmand. Het asiel in Nieuw-Lekkerland dreigt veel minder werk te krijgen doordat de gemeente geen gebruik meer wil maken van de dierenambulance en -opvang.

De gemeente Alblasserdam is onderdeel van de Drechtsteden. De hele regio maakt vanaf 1 februari gebruik van de betaalde dierenambulance in Dordrecht. De hulp van vrijwilligers in Nieuw-Lekkerland is daardoor niet meer nodig.



"We zouden geen professionele organisatie zijn", zegt vrijwilliger Marjan van Vliet. "Ook zouden we werkzaam zijn in een verbouwd huis en zouden we nauwelijks dieren opvangen, terwijl niets daarvan waar is!"



Inwoners van Alblasserdam zijn nu in actie gekomen in de hoop dat De Kattenmand kan blijven helpen. Met de petitie willen ze het gemeentebestuur overtuigen. Zaterdagmiddag waren bijna vierhonderd handtekeningen verzameld.