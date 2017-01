Botlekbrug nacht dicht voor werkzaamheden

Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

Automobilisten die zaterdagavond en -nacht over de Nieuwe Botlekbrug willen, moeten tussen 22.00 uur en 05.00 uur omrijden via de Botlektunnel en de Spijkenisserbrug. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit, waardoor de brug tijdelijk dicht is. Ook het scheepvaartverkeer ondervindt hinder.

Een omloopwiel wordt vervangen en daarvoor wordt een mobiele 300-tonskraan ingezet. Zodra het wiel is vervangen, moeten eerst nog testen worden gedaan.



Wegverkeer dat van Hoogvliet naar de Maasvlakte en andersom wil, moet omrijden via de Spijkenisserbrug. Doorgaand verkeer kan via de Botlektunnel. Vrachtwagens met gevaarlijke stoffen moeten de eilandenroute nemen.



Hoge en lage schepen kunnen tijdens de werkzaamheden niet langs de Nieuwe Botlekbrug. Ze moeten wachten tot het werk klaar is.