Feyenoord nipt langs Willem II: 1-0

Toornstra kopt binnen - Foto: Joep Leenen (ANP)

Feyenoord heeft zaterdag de eerste thuiswedstrijd van 2017 met veel moeite winnend afgesloten. In de eigen Kuip waren de Rotterdammers nipt met 1-0 te sterk voor Willem II door een goal van Jens Toornstra. Feyenoord blijft koploper in de eredivisie met acht punten voorsprong op Ajax, dat zondag in actie komt.