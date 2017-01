Opnieuw inval vanwege ontsnapte Adahchour

De politie-Rotterdam heeft zaterdag aan het einde van de middag opnieuw een woning doorzocht op zoek naar de vuurwapengevaarlijk Elias Adahchour. De man werd niet aangetroffen.

De doorzoeking was aan de Persoonshaven in Rotterdam-Feijenoord. De politie had een tip gekregen dat de 24-jarige verdachte zich daar mogelijk zou bevinden. Dat bleek niet zo te zijn.De politie liet vrijdag weten dat ze veel tips krijgt over de ontsnapte Adahchour. Die worden allemaal nagetrokken. De gouden tip zat er nog niet tussen. Afgelopen donderdag werd ook al vergeefs een pand doorzocht. Dat was in de Noordmolenstraat in Schiedam.Elias Adahchour nam woensdag de benen tijdens een bezoek aan het Sint Franciscus Gasthuis. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.