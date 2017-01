Man vlucht met handboei om na uitdelen beuk aan agent

Handboeien (archieffoto)

Een man heeft zaterdag Rotterdam-Feijenoord een agent in zijn gezicht gestompt. Dat gebeurde tijdens een aanhouding. De man is voortvluchtig.

De agent sprak de man aan het einde van de middag aan in een portiek van een flat aan de Laan op Zuid. Het was volgens de politie niet duidelijk wat hij in het portiek deed.



De man werd agressief en weigerde te antwoorden. Ook wilde hij zich niet legitimeren. Toen de agent hem in de boeien wilde slaan, haalde de man uit en ging ervandoor.



Na zijn ontsnapping heeft de politie de omgeving uitgekamd en onder meer een pand aan de Rosestraat doorzocht. Die zoektocht heeft nog niets opgeleverd. Er is een signalement verspreid van de naar schatting 20-jarige verdachte.



De agent raakte door de stomp lichtgewond aan zijn jukbeen en slaap.