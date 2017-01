Alleen goed geïnformeerd het natuurijs op!

Foto: archief

Schaatsbond KNSB adviseert om ook zondag voorzichtig te zijn met schaatsen op natuurijs. Hoewel het 's nachts vriest, zal zondag overdag het zonnetje weer schijnen. Het advies luidt om eerst informatie in te winnen alvorens de ijzers onder te binden.

Weerman Ed Aldus voorspelt voor de nacht van zaterdag op zondag een minimimumtemperatuur van -6 graden in de Rijnmondregio. Zondag begint met mist, maar daarna wordt het zonnig en stijgt de temperatuur naar 4 graden. Grote kans dus dat in de loop van de dag de dooi inzet.



De schaatsbond adviseert mensen die het natuurijs op willen, om zich goed te laten informeren door de lokale ijsclubs. De ijsmeesters daar weten hoe goed of slecht het ijs is. "Er zijn nog zeker een paar nachten strenge vorst nodig om veilig op buitenijs te kunnen schaatsen", aldus Ramon Kuipers, coördinator natuurijs KNSB.



IJsbanen zijn er uiteraard ook. Zo is er in onze regio zaterdag geschaatst in Ottoland en Hendrik-Ido-Ambacht.