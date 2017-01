Rutten ontslagen als trainer van Al Shabab

Fred Rutten (archief)

Het avontuur van Fred Rutten als trainer van Al Shabab is voorbij. De voormalig coach van Feyenoord werd na zeven wedstrijden zonder overwinning ontslagen bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het ruime verlies (4-0) tegen Al Ittihad Kalba in eigen stadion was de druppel voor Rutten.

Voor de 54-jarige Rutten was het zijn eerste trainersklus nadat hij in 2015 werd ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. Eerder werkte hij voor onder andere FC Twente, PSV en Schalke 04.