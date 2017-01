'Een kutwedstrijd, maar wel drie punten'

Jens Toornstra kopt binnen - Foto: Joep Leenen (ANP)

Jens Toornstra bewees zaterdag opnieuw zijn waarde voor Feyenoord door met zijn zesde goal van het seizoen ervoor te zorgen dat Willem II met 1-0 werd verslagen. Hij kopte fraai binnen op aangeven van Eljero Elia. "Normaal ben ik niet echt van de kopballen, maar vandaag raakte ik hem goed. Ik ben er blij mee", zegt Toornstra.

Het ging in De Kuip moeizaam bij de koploper van de eredivisie. "Het is een wedstrijd om gauw te vergeten", vervolgt de aanvallende middenvelder van de Rotterdammers. "Iedereen heeft gezien dat het niet top was, maar drie punten zijn drie punten. Dat is het belangrijkst."



"De algemene gedachte was: 'Een kutwedstrijd, maar wel drie punten.' We hadden meer doelpunten moeten maken, maar ik heb nooit het idee gehad dat Willem II terug in de wedstrijd zou komen", aldus Toornstra tegenover RTV Rijnmond.