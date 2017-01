Belangrijke Pogba: 'Hier wachtte ik op'

Mathias Pogba

Ruim een half seizoen na zijn komst trof Mathias Pogba zaterdag voor het eerst doel namens Sparta. De spits nam de belangrijke gelijkmaker in het uitduel met AZ voor zijn rekening door vlak voor tijd binnen te koppen. "Hier wachtte ik op", liet hij na afloop weten tegenover RTV Rijnmond.

"Ik heb een goed gevoel en ben erg blij met dit punt, maar ook voor mezelf dat ik scoor. Als spits wil je namelijk doelpunten maken. Dit smaakt dan ook naar meer", vervolgt de oudere broer van de Franse wereldster Paul Pogba van Manchester United. "Het is goed voor mijn zelfvertrouwen én het vertrouwen van mijn ploeggenoten in mij."



Door het gelijkspel komt er voor Sparta een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij. "Dit is een goed resultaat na het verlies tegen FC Utrecht. Nu moeten we weer voor de overwinning gaan", aldus Pogba.