Gewonden bij steekpartijen Rotterdam en Vlaardingen

Gewonde bij steekpartij Zaagmolenstraat. Foto: MediaTV

Bij drie steekpartijen in Rotterdam en Vlaardingen zijn in de nacht van zaterdag op zondag vier mensen gewond geraakt. In Vlaardingen heeft de politie iemand aangehouden.

De eerste steekpartij was rond 00.15 uur aan de Zaagmolenstraat in het Oude Noorden in Rotterdam. De politie kreeg er melding van een ruzie voor de deur van een huis. Er zouden twee mannen zijn gezien met een mes. Toen agenten arriveerden waren de verdachten al verdwenen.



In de woning vond de politie wel een vrouw die gewond was aan haar zij. Het slachtoffer, een 41-jarige Rotterdamse, was aanspreekbaar. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.



Caféruzie

Er was deze nacht nog een steekpartij in Rotterdam. Die vond plaats in een café aan de 's-Gravendijkwal. Bij een ruzie werd een man van 39 in zijn nek gestoken. Een 47-jarige man kreeg een stoel op zijn hoofd.



De politie is op zoek naar de dader of daders.



Aanhouding

Bij een steekpartij op de Nieuwe Kerkstraat in Vlaardingen zondagochtend heeft de politie wel een verdachte kunnen aanhouden. Een vrouw kreeg in huis ruzie met haar partner.



Ze stak hem in zijn arm. De man moest naar het ziekenhuis en de vrouw is aangehouden voor ernstige mishandeling.