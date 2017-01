Koudste nacht voor onze regio: -6,7 graden

Onze regio heeft in de nacht van zaterdag op zondag de laagste temperatuur deze winter behaald. Op Rotterdam The Hague Airport daalde het kwik naar 6,7 graden onder het vriespunt.

Volgens onze weerman Ed Aldus is dat dit seizoen nog niet eerder gebeurd. Hij zegt dat de temperatuur aan de grond zelfs was gedaald naar -10,3 graden.Ook op andere plekken in onze regio heeft het flink gevroren, getuige de berichtjes die verschillende mensen op Twitter plaatsen:Mensen die het ijs op willen moeten oppassen. Overdag gaat de zon weer schijnen en de temperatuur stijgt in onze regio gemiddeld tot 4 graden boven het vriespunt.