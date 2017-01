'Veel steun voor appverbod fietsers'

Driekwart van de Nederlanders vindt dat mensen onder het fietsen eigenlijk niet mogen appen met hun smartphone. Onder 55-plussers gaat het zelfs om 90 procent, blijkt uit een onderzoek onder 554 mensen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Jongeren zijn een stuk minder enthousiast over een mogelijk appverbod voor fietsers. Slechts de helft van die groep zou daar een voorstander van zijn. Zij hebben vermoedelijk pech, want een dergelijk verbod is momenteel in de maak.Verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert waarschuwde eerder in Rotterdam dat vooral de jeugd de risico's van telefoongebruik op de fiets lijkt te onderschatten. ''Ze denken: ik kijk maar heel even op mijn schermpje. Wat is daar nou het gevaar van?'', zei een activiste.Toch speelt al fietsend gebruiken van een smartphone volgens de organisatie een rol bij ongeveer een vijfde van de fietsongevallen. Fietsers kunnen bijvoorbeeld een rood stoplicht over het hoofd zien.Ook minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vindt het onwenselijk dat mensen in het zadel naar hun telefoon gluren. Ze werkt aan een verbod en kan rekenen op steun in de Tweede Kamer.