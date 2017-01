Excelsior speelt gelijk tegen Go Ahead Eagles

Excelsior - Go Ahead Eagles

Excelsior heeft op eigen veld gelijkgespeeld tegen Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kwam in de degradatiekraker niet verder dan 1-1. Kansen kreeg de thuisclub voldoende. Aanwinst Jordy de Wijs speelde de gehele wedstrijd.

De bezoekers kwamen in Kralingen snel op voorsprong, na negen minuten. Pedro Chirivella kopte binnen uit een voorzet van Jarchinio Antonia: 0-1. Voor de thuisploeg het sein om gas te geven. En dat gebeurde vol overtuiging. Excelsior kreeg kansen voldoende om snel voor evenwicht te zorgen. Jerson Ribeiro produceerde een mislukte kopbal, Nigel Hasselbaink kwam een teenlengte te kort om een voorzet van Terell Ondaan binnen te werken en laatstgenoemde kopte zelf naast.



De gastheren bleven aandringen, Hasselbaink zocht het doel te hoog, maar na een kleine dertig minuten was het wel raak. Na een knappe actie van Kevin Vermeulen werkte Hasselbaink de bal van dichtbij binnen: 1-1. Het offensief ebde na die goal een beetje weg, al probeerden Ondaan en Khalid Karami het nog wel.



De tweede helft kwam moeizamer op gang. Van een overwicht van Excelsior was geen sprake meer, beide ploegen kregen mogelijkheden. Zo pegelde Vermeulen van grote afstand net over het doel van keeper Theo Zwarthoed. Elvis Manu schoot aan de andere kant voor doelman Warner Hahn te gehaast naast.



Koolwijk in ploeg

Halverwege de tweede helft kwam Ryan Koolwijk, die net als Luigi Bruins op de bank begon, in de ploeg voor Jeffry Fortes. Een vrije trap van Ondaan werd daarna ternauwernood over gewerkt door Zwarthoed. Een kwartier voor tijd kreeg Hasselbaink weer een mogelijkheid, maar hij raakte de bal randje zestien niet vol.



Kort daarop miste Hasselbaink aanvaller opnieuw een kans, na een uitstekende pass van invaller Anouar Hadouir. De spanning op Woudestein nam toe in de slotfase. Beide ploegen namen geen genoegen met een punt. Mike van Duinen verving Hasselbaink, maar Go Ahead Eagles kreeg een dot van een kans. Antonia raakte de bal tot opluchting van het Rotterdamse publiek maar half.



Misser

Twee minuten voor tijd had Koolwijk de 2-1 op zijn schoen, maar hij kon pal voor het doel zijn voet niet achter de bal zetten na een voorzet van Van Duinen. Excelsior stijgt van de zestiende naar de veertiende plaats van de eredivisie met zeventien punten.



Scoreverloop: 9' Pedro Chirivella 0-1, 27' Nigel Hasselbaink 1-1



Opstelling Excelsior: Hahn; Karami, Mattheij, De Wijs, Kuipers; Fortes (67. Koolwijk), Faik, Vermeulen (74. Hadouir), Fredy, Hasselbaink (83. Van Duinen), Ondaan.