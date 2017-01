Volg Excelsior - Go Ahead Eagles op Radio Rijnmond

Excelsior - Go Ahead Eagles

Excelsior speelt vanmiddag op Woudestein de degradatiekraker tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers kunnen de nummer laatst van de eredivisie op zeven punten zetten bij winst.

Eerder dit seizoen verloor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag in Deventer kansloos van de hekkensluiter (3-0). Als Excelsior drie punten pakt stijgt het van de zestiende naar dertiende plaats, vlak boven Sparta.



Uiteraard is Excelsior - Go Ahead Eagles live te volgen op Radio Rijnmond. Sinclair Bischop doet verslag van het duel. De uitzending begint om 14.00 uur, een half uur later wordt er afgetrapt in Kralingen.