Brandweer uren bezig met schoorsteenbrand Vierpolders

Schoorsteen (Archief)

De brandweer is zondag uren bezig geweest met het blussen van een brand in een woonboerderij in Vierpolders. Het vuur woedde in de schoorsteen van het pand, dat forse schade opliep.





De schade door de brand is groot. Op twee verdiepingen van de boerderij moesten sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd om de brandhaard te bereiken. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.







Het blussen van de brand had de nodige voeten in de aarde. ''We moesten flink slopen en breken om erbij te kunnen'', vertelt een woordvoerder van de brandweer . ''De bakstenen worden op een gegeven moment zo heet dat het even duurt voordat je die afgekoeld hebt.''