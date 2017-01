Syrische schilder: Nederland voelt als een grote familie

Jomard Dirki Dirki schilderde zaterdag Morgan Freeman Het werk van Jomard Dirki Willem-Alexander Dirki gaat komende week workshops geven

De Syrische vluchteling Jomard Dirki verloor alles toen hij zijn land ontvluchtte. Behalve zijn schilderstalent. Daarmee probeert hij nu een nieuw bestaan in Rotterdam op te bouwen. Hij gaf zaterdag in buurthuis 'Huis van de wijk De Brink' zijn eerste les portretschilderen.

Door zijn talent te gebruiken om schilderlessen en workshops te geven, wil de ondernemende Syriër in Nederland zo snel mogelijk financieel op eigen benen staan. Want of hij ooit nog terug zal gaan naar Syrië, weet hij niet. ''Ik wil niet thuis zitten te huilen over wat in Syrië gebeurt'', vertelt Jomard, die in Libanon werkte als leraar. ''Dat is niet goed voor me.''



Jomard kwam in 2015 samen met zijn zoon naar Nederland. Tijdens zijn verblijf in de vluchtelingenopvang in Apeldoorn kreeg hij in het Experience Centre van verffabriek Royal Talens de kans om zijn hobby portretschilderen weer op te pikken. En niet onverdienstelijk, want hij haalde dat jaar voor Serious Request een aanzienlijk bedrag op met de veiling van zijn portretten.



Gastvrij

Sinds afgelopen zomer wonen vader en zijn zoon in Rotterdam. Zijn vrouw en dochter zijn nu nog bij familie in Qatar, maar komen binnenkort naar Rotterdam-Zuid. Dirki is er van overtuigd dat ook zij gastvrij worden ontvangen. "Iedereen is lief in Nederland. Ze hebben mij omarmd. Het voelt als een grote familie," vertelt hij.



Om zijn dankbaarheid te tonen voor het warme onthaal heeft de kunstenaar portretten geschilderd van koning Willem Alexander en koningin Maxima. Hij wil hen die graag persoonlijk aanbieden. "Ik kan niet alle Nederlanders een voor een bedanken. Dat gaat niet. Daarom doe ik het op deze manier symbolisch," besluit Jomard.



De cursisten van de Syriër vinden dat hij het goede voorbeeld geeft door weer voor de klas te gaan staan. ''Dat is echt goed van hem'', vindt een vrouw in het buurthuis. Ze hoopt veel van Jomard te leren.