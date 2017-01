Boeteregen voor negeren rood kruis na ongeval A15

Het ongeval gebeurde op de A15 bij Ridderkerk (Foto: MediaTV)

Elf automobilisten zijn zondagochtend op de bon geslingerd omdat ze rode kruizen negeerden boven de A15 bij Ridderkerk. De rijstroken op een fly-over waren afgesloten nadat een auto in de slip was geraakt en tegen een vangrail was gebotst.

Veel bestuurders besloten zich na de crash weinig gelegen te laten liggen aan de wegafsluiting. Bij hen valt volgens een politiewoordvoerster binnenkort een boete op de mat.



De bestuurder van de gecrashte auto raakte lichtgewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.