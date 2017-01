Tientallen klachten over 'olieachtige' stank in regio

Tientallen mensen hebben zondag bij milieudienst DCMR geklaagd over een 'olieachtige geur'. De dienst kreeg 32 klachten uit onder meer Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Hoek van Holland.

Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de stank, die afkomstig is uit het industriegebied rond Pernis. De DCMR is op zoek naar de bron van de overlast.Volgens de milieudienst spelen de weersomstandigheden een rol bij de stankoverlast. Zo is het relatief windstil.De milieudienst heeft stankcode 1 afgegeven voor het Rijnmondgebied. Dat wil onder meer zeggen dat sommige bedrijven informatie moeten doorgeven aan de DCMR. Dat kan licht werpen op de bron van de stankoverlast.Het is niet de eerste keer dat mensen in de regio klagen over een olieachtige stank. Vorig jaar bleek een schip in de Europoort de boosdoener te zijn.