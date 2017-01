Schuurman: 'Eerst goede basisspeler Willem II, dan Feyenoord'

Jari Schuurman

Jari Schuurman speelde zaterdagavond met Willem II op bekend terrein. De Tilburgers verloren, met de Feyenoord-huurling in de basis, in de Kuip met 1-0 van de Rotterdammers. Schuurman kreeg vroeg in de wedstrijd één goede kans. "Balen dat ie er niet in ging," zegt de middenvelder.

Schuurman krijgt dit seizoen bij Willem II de kans om zich te bewijzen. Natuurlijk met als doel om als een betere speler terug te keren bij Feyenoord en in Rotterdam een vaste waarde te worden. Maar zeker van een basisplaats is de tiener niet altijd. "Nu stond ik in de basis, ik hoop dat ik dat mag blijven. Ben pas eerstejaarssenior, maar had wel meer verwacht. Dat is niet het geval, dus moet ik keihard werken."



"Ik wil hier (bij Feyenoord, red.) basisspeler worden, maar dan moet ik eerst een goede basisspeler van Willem II worden," aldus Schuurman, die nog niet weet wat de nabije toekomst gaat brengen. "Dat ligt eraan welke stappen ik maak dit seizoen. In gesprekken met Feyenoord zien we dan wel waar ik sta. Eerst hier in de basis bij Willem II, keihard knallen."