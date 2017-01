Gaslek na roof cv-ketel in Rotterdam-Spangen

Dieven hebben zondag voor grote overlast gezorgd in Rotterdam-Spangen. Ze roofden een cv-ketel uit een woning aan het Staringplein, met een gaslek tot gevolg.

''Een bewoonster constateerde dat de cv-ketel was gestolen. Daar is het gaslek door ontstaan'', zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.De hulpdiensten ontruimden vanwege de gaslucht uit voorzorg omliggende woningen. Acht mensen moesten het woonblok verlaten.''Er is zeker sprake van een explosiegevaar, in elk geval in die woning. Omdat het vol staat met gas'', aldus woordvoerder.Brandweer, politie en medewerkers van Stedin zijn ter plaatse op het plein. Ze hebben de omgeving afgezet, terwijl Stedin probeert het gas af te sluiten.Volgens de veiligheidsregio staan de meeste omliggende woningen leeg. Het zou gaan om sloopwoningen. In totaal bevinden zich 75 appartementen in het woonblok.Het lek bevindt zich op de derde verdieping van het complex. Straten in de omgeving zijn tijdelijk afgesloten voor verkeer.