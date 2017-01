Urenlange overlast door roof cv-ketel in Spangen

Gaslek op het Staringplein (Foto: MediaTV) Hulpverleners en medewerkers van Stedin (Foto: MediaTV) Gaslek op het Staringplein (Foto: MediaTV)

Dieven hebben zondag voor urenlange overlast gezorgd in Rotterdam-Spangen. Ze roofden een cv-ketel uit een woning aan het Staringplein, met een gaslek tot gevolg.

Door de roof ontstond 's middags explosiegevaar in de getroffen woning. Die stond volgens de veiligheidsregio vol gas. De bewoonster ontdekte het lek en sloeg alarm.



De hulpdiensten ontruimden vanwege de gaslucht uit voorzorg omliggende woningen. Pas aan het begin van de avond konden de twaalf gedupeerde bewoners terug naar huis.



Monteurs van Stedin hebben het lek inmiddels gedicht. Alle woningen in het complex krijgen weer gas geleverd.



Volgens de veiligheidsregio staan de meeste omliggende woningen leeg. Het zou gaan om sloopwoningen. In totaal bevinden zich 75 appartementen in het woonblok.



Het lek bevond zich op de derde verdieping van het complex. Brandweerlieden controleerden alle woningen, maar vonden geen andere lekkages.