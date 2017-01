Deborah Gravenstijn kijkt uit naar haar eigen Classic

Stichting Rotterdamse Sporticonen organiseert vanaf dit jaar toernooien om kinderen weer aan het sporten de krijgen. Verschillende iconen uit de regio krijgen hun eigen evenement, waaronder begin februari de Deborah Gravenstijn Classic.

''De Deborah Gravenstijn Classic is een judotoernooi voor meisjes van 4 tot en met 12 jaar'', legt de judoka uit. ''Het is belangrijk dat zij in aanraking komen met de sport en ook waar sport voor staat. Bij ons is dat gezelligheid, plezier en ook het stimuleren van bepaalde normen en waarden.''



Om aan het toernooi mee te doen hoef je geen lid te zijn van een judovereniging. ''Het is bijvoorbeeld leuk dat er ook mensen uit Alkmaar en Limburg komen. Vanuit het motiveren van bewegen en het doen van sport, proberen we ervoor te zorgen dat het vooral een leuk evenement wordt'', aldus Gravenstijn.



De Deborah Gravenstijn Classic is op zaterdag 4 februari in hal van korfbalvereniging WION in Rotterdam. Deelname is gratis.