Hellevoeters terug uit Gambia: 'Ik hoorde tanks voorbij rijden'

Wim en Diana

Na een paar angstige dagen in Gambia zijn Wim Hordijk en Diana Bouwman uit Hellevoetsluis weer thuis. Toen onrust uitbrak in hun vakantieland wilden ze zo snel mogelijk terug, maar reisorganisatie Corendon gaf niet thuis. De Hellevoeters voelen zich in de steek gelaten.

Het echtpaar gaat vaker op vakantie naar het West-Afrikaanse land. Ze logeren dan in een huis in een dorpje vlakbij de hoofdstad. "Woensdag merkten we dat het onrustig werd in het land", zegt Diana. "'s Nachts hoorde ik op de nabijgelegen hoofdweg de tanks voorbij rijden", vertelt Wim. "In Nederland werd een negatief reisadvies gegeven voor Gambia. Toen wilden we zo snel mogelijk naar huis."



De onrust wordt veroorzaakt doordat de langzittende president Jammeh na het verliezen van de verkiezingen weigert plaats te maken voor zijn opvolger. Het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen stuurt daarop militairen naar Gambia om te zorgen dat de oud-president zich toch neerlegt bij de verkiezingsuitslag.



Corendon

Wim en Diana melden zich bij Corendon, bij wie ze hun vlucht naar Gambia hebben geboekt. De reisorganisatie zegt dat ze hen zo snel mogelijk terug naar Nederland zal brengen. "Ze zouden ons mailen en of sms'en", zegt Diana. "Maar we hebben helemaal niets meer van ze gehoord."



Uiteindelijk kan het stel zaterdag mee terug naar Nederland met een vlucht van TUI. "We vinden het schandalig dat Corendon ons zo heeft laten zitten", besluit Diana. "Ze hadden al veel eerder mensen uit Gambia terug naar Nederland moeten brengen. De situatie had kunnen escaleren. Het is een naar idee dat je daar dan zit en geen kant op kunt."



Reisorganisatie Corendon is gevraagd om een reactie, maar heeft nog niet gereageerd. De crisis in Gambia is inmiddels alweer achter de rug. Oud-president Jammeh koos uiteindelijk eieren voor zijn geld. Hij verliet zijn land zaterdagavond.