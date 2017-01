Fernandez op proef bij ADO Den Haag

Guyon Fernandez

Guyon Fernandez gaat aankomende week op proef bij ADO Den Haag. De aanvaller uit de Hofstad debuteerde bijna tien jaar geleden bij ADO en probeert nu trainer Zeljko Petrovic te overtuigen van zijn kwaliteiten.

Fernandez speelde onder meer voor Feyenoord en Excelsior en won in 2014 met PEC Zwolle de KNVB beker. De laatste jaren beleefde de 30-jarige voetballer avonturen bij clubs in Australië en Oekraïne.



ADO Den Haag staat momenteel vijftiende in de eredivisie.