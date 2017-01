Van Daele: 'Speltempo bij Feyenoord moet omhoog'

Joop van Daele

Na de negentiende speelronde staat Feyenoord nog altijd bovenaan in de eredivisie. Oud-Feyenoorder Joop van Daele bekeek zaterdag het duel van de Rotterdammers met Willem II en zag dat er af en toe moeizaam gevoetbald werd. ''Het speltempo moet omhoog'', zegt hij in FC Rijnmond.

In de voetbaltalkshow legt de voormalig wereldkampioen uit hoe dat volgens hem komt. ''Als Feyenoord tien meter op de helft van Willem II is, dan gaat de bal weer twintig meter terug naar Terence Kongolo. Aan de rechterkant was dat precies hetzelfde. Zo komt er geen tempo in het spel en krijg je de verdedigende lijn van een tegenstander ook niet uitgespeeld. Dat is precies de kwaliteit die Karim El Ahmadi wel in het spel brengt.''





Van Daele heeft er vertrouwen in dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst aan het einde van het seizoen met de kampioensschaal staat, maar hij denkt niet dat het makkelijk zal worden. ''Het winnen van wedstrijden wordt steeds lastiger als Feyenoord niet top is. Als er drie of vier spelers niet goed spelen, dan hebben ze een probleem. De twee vleugelaanvallers kwamen tegen Willem II bijna niet in het stuk voor en daardoor kwamen Dirk Kuijt en Nicolai Jorgensen niet aan kansen.''





Naast Feyenoord - Willem II wordt er in FC Rijnmond ook teruggeblikt op de puntendelingen van Sparta en Excelsior. Bekijk hier de uitzending met presentator Frank Vijg en analist Emile Schelvis in zijn geheel terug.