Willemsbrug 's nachts dicht voor auto's

De Willemsbrug in Rotterdam is tot en met zondag 's nachts afgesloten voor automobilisten. De brug krijgt een grote opknapbeurt.

De hele week gaat de brug om 22.00 uur dicht en om 06.00 uur weer open. In totaal neemt het werk aan de Willemsbrug een jaar in beslag."Het belangrijkste is het schilderwerk", zegt Peter van Druten van de gemeente Rotterdam. "De brug krijgt z'n robijnrode kleur weer terug."Het oplappen van de 35 jaar oude verbinding tussen de rechteroever van de Nieuwe Maas en het Noordereiland kost vier miljoen euro.Als de klus geklaard is, kan de Willemsbrug er weer tientallen jaren tegenaan.