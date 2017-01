Comenius College en Maria-basisschool krijgen titel 'excellente school'

Het Comenius College en de Maria-basisschool in Rotterdam mogen zichzelf vanaf maandag 'excellente school' noemen. De Rotterdamse wethouder De Jonge en staatssecretaris Dekker waren maandagochtend aanwezig op de scholen om de prijs uit te reiken.

In de loop van de dag krijgen nog 52 andere scholen het predicaat excellent. Het gaat om scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.Het totaal aantal excellente scholen bereikt daarmee de recordhoogte van 184. De titel is drie jaar geldig.Om in aanmerking te komen voor het predikaat excellent moeten scholen zichzelf aanmelden. Daarna wordt onderzocht of ze aan alle voorwaarden voldoen. Blijkt dat zo te zijn, dan mogen ze de titel 'excellente school' dragen.