Feyenoord, Excelsior en volleybal in Sportclub Rijnmond

Sportclub Rijnmond

In Sportclub Rijnmond zie je maandagmiddag een reportage over Feyenoord-huurling Jari Schuurman. De middenvelder speelde afgelopen zaterdag met zijn team Willem II tegen Feyenoord.

Verder is er aandacht voor de Rotterdamse trainer Hans de Koning van Go Ahead Eagles. Zijn team speelde zondag de belangrijke degradatiekraker tegen Excelsior. Het duel eindigde in 1-1. Daarnaast zijn we de volleybal derby tussen Renes/Binnenland en F. Breeman Rotterdam en zie je een reportage over schaatser Erik Jan Kooiman.



Sportclub Rijnmond wordt vandaag uitgezonden rond 17:28 uur en daarna ieder uur herhaald. Ook is de uitzending en de items terug te vinden op onze website.