Vluchten van en naar Londen vertraagd

Archieffoto

Vluchten van en naar Londen City vanaf Rotterdam The Hague Airport hebben last van vertraging. Dat komt omdat het bij dat Britse vliegveld bijzonder mistig is.

Britisch Airways heeft de vlucht van 09.25 uur vanuit Londen City helemaal geannuleerd.



Op het Rotterdamse vliegveld valt het mee met de mist, zegt een woordvoerder. "We hebben iets minder zicht dan normaal."



Op Schiphol zijn er wel problemen door het beperkte zicht. Reizigers kampen daar met gemiddeld een half uur vertraging.