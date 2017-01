De Neeling pakt brons op NK sprint

Sanneke de Neeling - Foto: Jerry Lampen (ANP)

Schaatster Sanneke de Neeling uit Rotterdam is zondag als derde geëindigd tijdens de NK sprint in Heerenveen. Ireen Wüst bekroonde zich in Thialf tot sprintkampioene.

Anice Das eindigde net voor Neeling op de tweede plek. Neeling won op de NK sprint de eerste 500 meter. Verder wist ze geen afstanden te winnen. Met een derde plaats in het eindklassement is De Neeling haar nationale titel kwijt. Bij de vorige editie greep zij de sprinttitel.



Otterspeer

Voor Hein Otterspeer uit Ouderkerk aan den IJssel eindigde de NK sprint in een deceptie. Hij moest op de slotdag de tweede 1000 meter aan zich voorbij laten gaan, omdat hij teveel last had van zijn lies. Een dag eerder op zaterdag won hij nog de eerste 1000 meter. Ronald Mulder pakte in Thialf de nationale titel.