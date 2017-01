Milieudienst verhoogt stankcode naar 2

Rotterdam in de mist (archieffoto)

De luchtkwaliteit in de regio Rijnmond is de afgelopen uren verslechterd. Volgens de milieudienst DCMR speelt het probleem vooral rond Rotterdam.

Zondag kreeg de DCMR klachten over een olie-achtige geur uit het gebied rond Pernis. De milieudienst kondigde stankcode 1 af. Maandag wordt die verhoogd naar 2.



De DCMR zegt dat vooral mensen met longaandoeningen en ouderen met hart- en vaatziekten last kunnen hebben van de smog en de verhoogde hoeveelheid fijnstof in de lucht.