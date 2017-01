Justitie eist elf jaar cel voor dodelijke schietpartij in Dordrecht

De verdachte zegt dat hij handelde uit zelfverdediging

Als het aan justitie ligt gaat de verdachte van een dodelijke schietpartij in Dordrecht elf jaar de gevangenis in.

De schietpartij was op 5 mei 2016 in de Merwedestraat. Een 38-jarige Dordtenaar kwam ter plekke om het leven.



De verdachte is een 28-jarige man. Hij heeft bekend, maar zegt dat hij handelde uit zelfverdediging.