Brand in selectie voor WK veldrijden

Lucinda Brand

Wielrenster Lucinda Brand uit Dordrecht is door bondscoach Geben de Knegt opgenomen in de selectie voor de WK veldrijden komend weekend in Luxemburg.

Brand is sinds dit seizoen voor het eerst actief in het veldrijden. Daarnaast is ze actief als wielrenster op de weg. De andere wielrensters die deel uitmaken van de WK-selectie zijn: Marianne Vos, Talitha de Jong, Sophie de Boer en Maud Kapteijns.