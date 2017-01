Poster Coen Moulijn vernield

Het vernielde kunstwerk

De poster met een afbeelding van Feyenoord-icoon Coen Moulijn is afgelopen weekend vernield. De aluminium poster hangt in de Rijsoordstraat in Rotterdam.





"Ik denk dat de dader er niet alleen tegenaan heeft zitten trappen, maar dat hij ook heeft geprobeerd het doek los te rukken. Dat is hem gelukkig niet gelukt", zegt een buurtbewoonster. "Coen moet hier blijven!"



De politie is nog op zoek naar de dader.









